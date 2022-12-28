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Главы Минобороны Турции, Сирии и России провели встречу в Москве

Георгий Соланович
В мире
Главы Минобороны Турции, Сирии и России провели встречу в Москве
Фото: depositphotos

Главы Минобороны Турции, Сирии и России — Хулуси Акар, Али Махмуд Аббас и Сергей Шойгу — провели встречу в Москве, сообщили в российском военном ведомстве в среду, 28 декабря.

— В Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики, — говорится в сообщении.

По данным министерства, стороны обсудили пути разрешения сирийского кризиса, проблему беженцев, а также совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками в Сирии.

По итогам встречи, как отмечается, стороны отметили необходимость продолжения трехстороннего диалога для стабилизации обстановки в регионе.

До этого Акар заявил, что Анкара и Москва ведут переговоры по вопросу открытия воздушного пространства над севером Сирии для операции против курдских «террористов». Помимо этого, по его словам, идет налаживание контактов для трехстороннего сотрудничества Турции, России и Сирии.

Недавно турецкие войска на севере Сирии и Ирака проводили военно-воздушную операцию, направленную против террористических целей Рабочей партии Курдистана.

Турция Сирия встреча Минобороны
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