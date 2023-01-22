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Актер Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля в Москве

Василий Плиткин
Происшествия
Актер Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актер Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza в воскресенье, 22 января.

— Народного артиста России увезли из Малого театра после спектакля «Горячее сердце», — говорится в сообщении.

У 73-летнего артиста диагностировали разрыв связок коленного сустава, передает Baza.

До этого сообщалось, что актриса Елена Проклова после завершения последнего спектакля театрального тура появилась перед зрителями в инвалидном кресле: на одной из репетиций у нее случился вывих.

Она объяснила, что сделала рентген, который показал наличие «сложного перелома». После этого Проклова сыграла пять спектаклей со сломанной ногой.

Затем ее положили в больницу, провели операцию и поставили пластину. Проклова заключила, что врачи пообещали ей скорое восстановление.

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