Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве на этой неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На этой неделе жителей столицы ожидает небольшой мороз, ближе к выходным количество осадков может увеличиться. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Температурный режим будет меняться в сторону понижения. В начале следующей недели самая холодная ночь будет 24 января. В ночь на 24-е число температура в Москве составит порядка минус 9–11 градусов, дневная — минус 5–7, — рассказала специалист.

По прогнозу эксперта, в последующие дни температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне между 2–7 градусами ниже нуля. Ночью столбики термометров будут опускаться до отметок минус 6–11 градусов. По словам Поздняковой, такие показатели близки к климатической норме.

Помимо этого, неделя принесет горожанам солнце, а благодаря отсутствию ветра погода будет довольно комфортной. Атмосферное давление же будет выше нормы. Понижение ожидается только после 26 января.

— К четвергу атмосферное давление начнет понижаться, и в дневные часы температура составит порядка минус 3–5 градусов. Возможно, этот день будет с самой высокой, хоть и отрицательной, температурой на неделе. А самая холодная ночь ожидается с понедельника на вторник, — добавила Позднякова.

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