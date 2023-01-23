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Арестович: Россия в конце февраля пыталась провести «изящную молниеносную спецоперацию»

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Арестович: Россия в конце февраля пыталась провести «изящную молниеносную спецоперацию»
Фото: YouTube / Alexey Arestovych

Российская армия в первую пятидневку в ходе спецоперации «пыталась вести умную войну» с точечными ударами. Об этом в понедельник, 23 января, заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович в интервью журналисту и политологу Юрию Романенко.

— Я понимал, что они делали на информационном уровне. Они делали... Такая изящная, красивая, молниеносная, красивая спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, значит, ликвидировали немногих сопротивляющихся. И даже не ликвидировали, они с сожалением ликвидировали, — пояснил он.

Арестович уточнил, что российские солдаты «предлагали сдаться сопротивляющимся». Однако через пять дней после начала спецоперации конфликт «показал свою звериную сущность». По его мнению, «при таком сопротивлении» людей не могло идти речь об изящных действиях. При этом солдаты российской армии «не хотели никого убивать», намереваясь предложить «подписать отречение», сказал Арестович на своем YouTube-канале.

21 января экс-советник украинского лидера заявил, что победа Украины в конфликте с Россией более не является гарантированной. По его мнению, с 14 января «перестало быть похоже», что ВСУ одержат победу на поле боя.

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