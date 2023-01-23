Комплексный капремонт бывшего доходного дома купца Лобачева завершился в Хамовниках

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Москва, улица Волхонка, 7/6 Карта всех событий

Завершились работы в рамках городской программы капремонта жилого фонда в доме № 7/6 на улице Волхонке. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в понедельник, 23 января.

— Мы разработали уникальный проект проведения работ, учли все нюансы как визуальные, так и конструктивные. Подобрали качественные отечественные материалы и технологии, которые максимально подходят этому старинному дому, — сказал заместитель гендиректора фонда Владимир Кожиченков.

Объект, как уточняется, был возведен в 1917 году по проекту архитектора Н. Г. Лазарева. Сперва в рамках работ специалисты расчистили плоскости от накопившихся загрязнений, а затем бережно удалили отслаивающиеся части штукатурного слоя.

Трещины были заделаны специальным строительным раствором, а затем поверхности обработали антигрибковым и антисептическим составами.

Затем рабочие восстановили штукатурный слой и воссоздали архитектурные элементы. При воссоздании лепного декора использовались современные технологии наподобие лазерного сканирования и 3D-моделирования.

После этого были окрашены поверхности фасада с сохранением исторического колористического решения. На крыше заменили кровлю, обрешетку и стропила, а деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом.

Наконец, специалисты выровняли температурно-влажностный режим с помощью современных теплоизоляционных покрытий, а также отремонтировали вентиляционные шахты.

До этого стало известно, что работы по обновлению дома 6, корпус 3, на улице Кедрова завершились в рамках программы капремонта жилого фонда столицы.

В рамках работ специалисты привели в порядок фасад и кровлю здания. Специалисты разработали уникальный проект работ по обновлению постройки и подобрали самые подходящие и качественные материалы, представленные на отечественном рынке.