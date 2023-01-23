Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Абрамченко: Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу

Араз Салехов
В мире
Абрамченко: Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу
Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России прорабатывает вопрос гуманитарных поставок продовольствия на Кубу. Об этом в понедельник, 23 января, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, отвечая на вопрос, сохраняются ли у России планы безвозмездно поставлять продовольствие беднейшим странам.

— Конечно, мы этим занимаемся. Последний пример — это проработка поставок продовольствия на Кубу, и это, опять-таки, гуманитарная миссия, — отметила она.

Причем политик обозначила, что такого рода инициативы могут финансироваться из резервного фонда или же в рамках коммерческих поставок. Также возможно кредитование беднейших стран, которое позволит им приобретать российское продовольствие, цитирует Абрамченко РИА Новости.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия наращивает экспорт сельхозпродукции и готова внести вклад в решение глобальных продовольственных проблем, помогая беднейшим и развивающимся странам. Российский лидер отметил, что что агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов экономики страны.

Куба поставки Виктория Абрамченко
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте