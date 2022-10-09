Путин заявил о готовности России помогать бедным странам с продовольствием

Фото: Администрация президента РФ

Россия наращивает экспорт сельхозпродукции и готова внести вклад в решение глобальных продовольственных проблем, помогая беднейшим и развивающимся странам. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в субботу, 8 октября.

— Готовы, подчеркну это особо, вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам, — заявил президент.

Путин также отметил, что агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов экономики страны. По его словам, внутренний рынок сельхозпродукции обеспечен самыми необходимыми видами товаров, произведенными отечественными производителями, а экспортные возможности РФ при этом растут, отмечается на сайте Кремля.

На развитие российского агропромышленного комплекса планируют ежегодно выделять около 900 миллиардов рублей. При этом наша страна уже занимает лидирующие позиции на глобальном рынке сельскохозяйственной продукции. Доходы от экспорта продовольствия каждый год растут и уже сопоставимы с выручкой от продажи природного газа. О потенциале России стать крупнейшей сельскохозяйственной державой — в материале «Вечерней Москвы».