Россия обладает самым большим сельхозпотенциалом в мире. Как страна его реализует?

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На развитие российского агропромышленного комплекса планируют ежегодно выделять около 900 миллиардов рублей. При этом наша страна уже занимает лидирующие позиции на глобальном рынке сельскохозяйственной продукции. Доходы от экспорта продовольствия каждый год растут и уже сопоставимы с выручкой от продажи природного газа. О потенциале России стать крупнейшей сельскохозяйственной державой — в материале «Вечерней Москвы».

Стратегия правительства

Правительство обновило стратегию развития агропромышленного комплекса (АПК). К 2030 году она должна обеспечить рост производства агропродукции почти на 30 процентов. Вот как сформулированы ключевые цели новой стратегии:

обеспечить аграриев грантами на приобретение необходимых материалов, техники и оборудования;

сформировать необходимую инфраструктуру для комфортной жизни на селе;

предоставить льготные кредиты по ставке от 1 до 5 процентов проектам в сфере селекции и генетики;

к концу 2024 года увеличить площадь для сельхозпроизводства на 5 миллионов гектаров, а к 2030 году — до 13 миллионов гектаров.

На реализацию этих мер потребуется ежегодно выделять из бюджета не менее 900 миллиардов рублей.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, с помощью новой стратегии к 2030 году правительство планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в полтора раза — более чем до 47 миллиардов долларов.

Экспорт продовольствия

На продаже продовольствия Россия может неплохо зарабатывать. Причем доходы от экспорта продукции АПК в перспективе вполне могут превысить доходы от торговли энергоресурсами. На это, в частности, указывает статистика: экспорт российского продовольствия ежегодно растет — за последние 10 лет он увеличился в четыре раза.

Экспорт продукции АПК в 2010–2021 годах (млрд $) / Фото: Агроэкспорт

По данным федерального центра «Агроэкспорт», в 2021 году Россия реализовала продукцию АПК на 37,1 миллиарда долларов. Для сравнения: в том же году от экспорта природного газа наша страна получила 55,5 миллиарда долларов, сырой нефти ­— 111 миллиардов долларов (данные Центробанка). Таким образом, если правительство воплотит свою стратегию в жизнь — продовольственные доходы вполне могут превысить газовые уже в 2040-х годах.

На фоне текущего геополитического кризиса, в рамках которого западные страны пытаются усложнить торговлю российскими энергоресурсами, подобное положение дел с отечественным АПК особенно актуально. Российские власти понимают, что страна должна меньше зависеть от экспорта нефти и газа (по данным Центробанка, в 2021 году на их совокупную долю пришлось 33 процента в структуре общего экспорта), и принимают меры для развития других отраслей экономики.

Вводящие антироссийские санкции страны Евросоюза (ЕС) регулярно обходят стороной связанную с АПК продукцию. Почему? Ответ довольно прост: ЕС является крупнейшим покупателем российского продовольствия. По данным «Агроэкспорта», в прошлом году ЕС закупил у России продукцию агропромышленного комплекса на 4,7 миллиарда долларов, обогнав по этому показателю Китай.

Самый большой сельхозпотенциал

Эксперты сходятся во мнении, что Россия имеет самый большой в мире сельскохозяйственный потенциал. Его реализация сделает страну главным производителем продовольствия для мирового рынка.

В беседе с «ВМ» доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод напомнил, что плодородная земля — один из важнейших и дефицитных ресурсов человечества. В нашей стране самые большие запасы этого ресурса, причем задействовано из них немногим более половины. Около 40 миллионов гектаров (44 процента) по-прежнему не используются.

Таким образом, огромные площади плодородных земель дают России конкурентное преимущество на мировом рынке продовольствия. Холод объяснил, как его можно реализовать:

— Прежде всего страна должна преодолеть технологическую зависимость своего агрокомплекса. Россия до сих пор достаточно сильно зависит от поставок импортных семян, посадочного и генетического материалов, машин и оборудования.

Зависимость от поставок семян действительно есть. По данным Минсельхоза, хуже всего дело обстоит с сахарной свеклой (до 97 процентов импортных семян), подсолнечником (до 77 процентов), соей (до 60 процентов) и картофелем (до 30 процентов). Собеседник «ВМ» полагает, что на замещение импортных семян потребуется по меньшей мере три года. Но «наши» семена, вероятнее всего, будут более эффективны.

В настоящее время Россия может развивать АПК по двум векторам: интенсивно (внедряя новые технологии) и экстенсивно (осваивая новые земельные угодья).

— У нас огромное количество незадействованных ресурсов, которые дефицитны во всем мире. Это элемент абсолютно уникальной монопольной конкурентоспособности. Россия могла бы быть не то что основным поставщиком продовольствия на мировой рынок, а основным производителем еды для мирового рынка, — резюмирует Холод.

Похожего мнения придерживается и профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков. В своей публичной лекции он отметил, что Россия сможет накормить растущее восьмимиллиардное население планеты, сделает сельское хозяйство основой своего развития и ключевым заказчиком высокотехнологичных решений.

— Мы в ближайшие годы станем крупнейшей сельскохозяйственной державой. Мы можем утроить нашу сельскохозяйственную продукцию, причем на высоком технологическом уровне. Мы будем кормить мир, причем за большие деньги. А Западной Европе мы будем продавать биопродукты (поскольку у нас земля еще не загажена) еще более дорого, — сказал Безруков.