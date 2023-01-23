Москва выделила свыше 280 земельных участков для строительства железнодорожной инфраструктуры в 2022 году

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Столичные власти в 2022 году передали в аренду ОАО «Российские железные дороги» 282 земельных участка для строительства железнодорожной инфраструктуры. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Город предоставляет в аренду компании «Российские железные дороги» землю на срок от одного года до шести лет для развития инфраструктурных проектов. В прошлом году с ОАО «РЖД» заключено 88 договоров аренды 282 земельных участков общей площадью около 15 гектаров, — отметил он.

В ходе работ на предоставленных территориях идет строительство железнодорожных путей и платформ, а также развитие пересадочных узлов. Сейчас в городе развиваются приоритетные маршруты, в числе которых Московские центральные диаметры (МЦД): МЦД-1 (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 (Нахабино — Подольск), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стали известны сроки открытия станции МЦД Тимирязевская — планируется, что станция откроется летом этого года. В ходе работ специалисты уже построили две новые платформы с навесами на всю длину в форме «ласточкиного хвоста».