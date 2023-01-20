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Станцию МЦД Тимирязевская откроют летом

Араз Салехов
Город
Станцию МЦД Тимирязевская откроют летом
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Тимирязевская Карта всех событий

Летом 2023 года в столице пройдет открытие обновленного остановочного пункта первого маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-1) Тимирязевская. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— Летом откроется для пассажиров обновленный остановочный пункт МЦД-1 Тимирязевская, расположенный на Савеловском направлении МЖД в Москве. В ходе реконструкции будет полностью обновлена пассажирская инфраструктура, — говорится в сообщении.

В ходе работ специалисты уже построили две новые платформы с навесами на всю длину в форме «ласточкиного хвоста». Помимо этого, они возвели подземный вестибюль с турникетно-кассовой зоной и реконструировали транзитный пешеходный тоннель для безопасного прохода на платформы, сообщает ТАСС.

Также стало известно об изменении расписания поездов на Киевском направлении с 01:00 до 17:00 22 января. Таким образом, часть поездов отменят, а интервалы движения увеличат до 20 минут. Также на станции Поклонная не будут останавливаться поезда, направляющиеся в сторону Москвы.

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