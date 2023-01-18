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Расписание поездов на Киевском направлении изменится 22 января

Лейла Алиева
Город
Расписание поездов на Киевском направлении изменится 22 января
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Киевское направление Московской железной дороги, станция Очаково Карта всех событий

Расписание поездов на Киевском направлении изменится с 01:00 до 17:00 22 января. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 18 января.

Таким образом, часть поездов отменят, а интервалы движения увеличат до 20 минут. Также на станции Поклонная не будут останавливаться поезда, направляющиеся в сторону Москвы.

В первой половине дня некоторые рейсы «Аэроэкспрессов» от и до аэропорта Внуково будут отменены. Помимо этого, будет закрыт один главный путь на участке от Киевского вокзала до Очаково.

Это необходимо для модернизации системы управления движением поездов для запуска МЦД-4. Работы пройдут в выходной день — во время наименьшего пассажиропотока, передает Telegram-канал ведомства.

В 2022 году пассажиропоток фирменных экспрессов ЦППК вырос на 15 процентов в сравнении с 2021-м. Поезда с гарантированным предоставлением мест перевезли за прошлый год свыше 6,3 миллиона пассажиров.

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