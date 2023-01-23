Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести «Часы мужества» в школах

Фото: Пресс-служба Госдумы

В российских школах необходимо проводить урок «Час мужества» на ежемесячной основе в рамках «Разговоров о важном». С таким предложением вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову.

Парламентарий рассказал, что в начале этого года в одной из ингушских школ был проведен «Час мужества» для школьников в честь 80-летия со дня рождения генерал-майора авиации Суламбека Осканова.

— В связи с этим предлагается распространить этот пример. На мой взгляд, это может быть ежемесячный урок в рамках «Разговоров о важном». Школьники смогут узнать о героях России, их подвигах и заслугах. Подобная тематика уроков была бы крайне важна для молодежи… Прошу поддержать, — отметил он.

В России остро стоит вопрос развития патриотизма, на сегодняшний день патриотическая повестка важна для молодежи, цитирует Чернышова РИА Новости.

С 1 сентября 2023 года в российских школах начнутся уроки начальной военной подготовки (НВП). Что собой представляет новая дисциплина, зачем она нужна и когда появится в учебных заведениях — в материале «Вечерней Москвы».