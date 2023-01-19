Начальная военная подготовка в школах: когда появится, зачем нужна и что входит в программу

Фото: Андрей Лобанов / Вечерняя Москва

С 1 сентября 2023 года в российских школах начнутся уроки начальной военной подготовки (НВП). Что собой представляет новая дисциплина, зачем она нужна и когда появится в учебных заведениях — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое НВП

Начальная военная подготовка — это курс занятий, в рамках которого старшеклассников обучают основам военной службы и военного дела. Речь идет как о теоретических, так и о практических занятиях.

На них среди прочего школьников учат:

правильно действовать в экстренных ситуациях;

оказывать медицинскую помощь;

обращаться с оружием и средствами индивидуальной защиты.

НВП преподавали в советских школах. Но после распада Союза дисциплина пропала из школьной программы. Осенью 2022 года в Госдуме предложили вернуть НВП в школьное образование.

Через два месяца Минпросвещения утвердило новый курс и сообщило, что школы должны будут перевести образовательный процесс на обновленную программу до 1 сентября 2023 года.

Кроме того, курс военной подготовки разработан и для вузов. Однако вузы сами вправе принимать решение о включении подобного модуля — предписание Минобрнауки носит рекомендательный характер.

Что включено в программу

Курс НВП будет проходить в рамках двух новых модулей предмета ОБЖ для учащихся 10-х и 11-х классов школ, а также в средних специальных учебных заведениях. Точной программы курса еще нет. Однако в Минобороны рекомендовали уделить НВП не менее 140 часов в последние два года обучения (два урока в неделю).

Также Минпросвещения обозначило перечень тем НВП. Вот что среди прочего будут изучать школьники:

строевая подготовка;

средства индивидуальной защиты (противогазы и респираторы);

оказание первой медпомощи;

оружие и правило обращения с ним;

основы стрельбы;

что такое одиночный окоп;

поведение в современном общевойсковом бою.

Отдельное внимание уделено психологическому аспекту военной подготовки. Предполагается, что освоившие НВП школьники научатся принимать взвешенные решения в экстренных ситуациях.

Формально занятия по НВП считаются внеурочными. Тем не менее они обязательны для посещения.

Зачем нужна НВП

Основная цель НВП — дать знания старшеклассникам по основам военного дела. Однако есть и другие, не столь очевидные цели. Так, сенатор Владимир Джабаров отметил, что подобный курс поможет, в частности, выработать у молодежи элементы патриотизма.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов полагает, что введение НВП поможет решить еще одну проблему — помочь с трудоустройством ветеранов боевых действий. Хотя в большинстве случаев курс, судя по всему, будут вести учителя ОБЖ.

Военный эксперт Владимир Литовкин в беседе с «ВМ» отметил, что НВП может стать важной вехой на пути социализации молодых людей.

— НВП нужна для того, чтобы парни росли мужчинами. Плохо, когда 18-летний парень не умеет развести костер, пришить пуговицу. Изнеженные мальчики не могут быть защитниками и опорой семьи, — говорит он.

Как и всякое нововведение, НВП имеет плюсы и минусы. Вот как можно обозначить основные из них.

Плюсы:

полезные практические навыки;

выработка дисциплины;

развитие патриотизма.

Минусы:

Дополнительная нагрузка на старшеклассников, которые в последние годы обучения готовятся к поступлению в вуз.

Советский опыт

НВП преподавали в советскую эпоху — в 1918–1947 годы, а также в 1967–1991 годы. В первой «редакции» первичная военная подготовка осуществлялась в специальных учебных пунктах для граждан в возрасте 15–20 лет. После освоения 96-часовой программы они зачислялись в военный резерв.

В 1967 году военную подготовку возобновили для учащихся старших классов средних школ и профтехучилищ. НВП была отдельным предметом, за который выставлялись оценки. Причем уроки были обязательны как для девочек, так и для мальчиков. Преподавали дисциплину люди с боевым опытом.

НВП включала в себя несколько практических и теоретических разделов. Среди прочего старшеклассники обучались строевой и огневой подготовке. Например, их учили собирать и разбирать автомат Калашникова, ориентироваться на местности, оказывать медпомощь раненым и оборудовать окопы.