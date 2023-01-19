Начальная военная подготовка в школах: когда появится, зачем нужна и что входит в программу

«Чтобы парни росли мужчинами»: чему будут учить школьников на уроках начальной военной подготовки
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
С 1 сентября 2023 года в российских школах начнутся уроки начальной военной подготовки (НВП). Что собой представляет новая дисциплина, зачем она нужна и когда появится в учебных заведениях — в материале «Вечерней Москвы».
Что такое НВП
Начальная военная подготовка — это курс занятий, в рамках которого старшеклассников обучают основам военной службы и военного дела. Речь идет как о теоретических, так и о практических занятиях.
На них среди прочего школьников учат:
- правильно действовать в экстренных ситуациях;
- оказывать медицинскую помощь;
- обращаться с оружием и средствами индивидуальной защиты.
НВП преподавали в советских школах. Но после распада Союза дисциплина пропала из школьной программы. Осенью 2022 года в Госдуме предложили вернуть НВП в школьное образование.
Через два месяца Минпросвещения утвердило новый курс и сообщило, что школы должны будут перевести образовательный процесс на обновленную программу до 1 сентября 2023 года.
Кроме того, курс военной подготовки разработан и для вузов. Однако вузы сами вправе принимать решение о включении подобного модуля — предписание Минобрнауки носит рекомендательный характер.
Что включено в программу
Курс НВП будет проходить в рамках двух новых модулей предмета ОБЖ для учащихся 10-х и 11-х классов школ, а также в средних специальных учебных заведениях. Точной программы курса еще нет. Однако в Минобороны рекомендовали уделить НВП не менее 140 часов в последние два года обучения (два урока в неделю).
Также Минпросвещения обозначило перечень тем НВП. Вот что среди прочего будут изучать школьники:
- строевая подготовка;
- средства индивидуальной защиты (противогазы и респираторы);
- оказание первой медпомощи;
- оружие и правило обращения с ним;
- основы стрельбы;
- что такое одиночный окоп;
- поведение в современном общевойсковом бою.
Отдельное внимание уделено психологическому аспекту военной подготовки. Предполагается, что освоившие НВП школьники научатся принимать взвешенные решения в экстренных ситуациях.
Формально занятия по НВП считаются внеурочными. Тем не менее они обязательны для посещения.
Зачем нужна НВП
Основная цель НВП — дать знания старшеклассникам по основам военного дела. Однако есть и другие, не столь очевидные цели. Так, сенатор Владимир Джабаров отметил, что подобный курс поможет, в частности, выработать у молодежи элементы патриотизма.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов полагает, что введение НВП поможет решить еще одну проблему — помочь с трудоустройством ветеранов боевых действий. Хотя в большинстве случаев курс, судя по всему, будут вести учителя ОБЖ.
Военный эксперт Владимир Литовкин в беседе с «ВМ» отметил, что НВП может стать важной вехой на пути социализации молодых людей.
— НВП нужна для того, чтобы парни росли мужчинами. Плохо, когда 18-летний парень не умеет развести костер, пришить пуговицу. Изнеженные мальчики не могут быть защитниками и опорой семьи, — говорит он.
Как и всякое нововведение, НВП имеет плюсы и минусы. Вот как можно обозначить основные из них.
Плюсы:
- полезные практические навыки;
- выработка дисциплины;
- развитие патриотизма.
Минусы:
- Дополнительная нагрузка на старшеклассников, которые в последние годы обучения готовятся к поступлению в вуз.
Советский опыт
НВП преподавали в советскую эпоху — в 1918–1947 годы, а также в 1967–1991 годы. В первой «редакции» первичная военная подготовка осуществлялась в специальных учебных пунктах для граждан в возрасте 15–20 лет. После освоения 96-часовой программы они зачислялись в военный резерв.
В 1967 году военную подготовку возобновили для учащихся старших классов средних школ и профтехучилищ. НВП была отдельным предметом, за который выставлялись оценки. Причем уроки были обязательны как для девочек, так и для мальчиков. Преподавали дисциплину люди с боевым опытом.
НВП включала в себя несколько практических и теоретических разделов. Среди прочего старшеклассники обучались строевой и огневой подготовке. Например, их учили собирать и разбирать автомат Калашникова, ориентироваться на местности, оказывать медпомощь раненым и оборудовать окопы.