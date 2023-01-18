В России разрабатывают критерии опасного поведения школьников. Кто будет входить в «группу риска»

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В России подготовят критерии опасного поведения школьников. Нормативы будут предназначены для педагогов и психологов, чтобы они могли выявлять группу риска. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, какое поведение школьников будет входить в категорию опасного и как будут помогать таким детям.

Три признака опасного поведения

По словам специалиста, к опасному поведению школьников будут относить:

проявление агрессии;

травлю сверстников;

прием запрещенных веществ.

— Я думаю, что к группе риска отнесут детей, которые грубо относятся к учителям и сверстникам. Также школьников, которые не следуют правилам, обижают других детей, портят их вещи и бьют одноклассников. Агрессивно настроенные школьники будут являться основной группой риска. Кроме того, дети, которые объединяются в группы, чтобы травить другого ребенка. И те, кто принимает запрещенные препараты и алкоголь, — рассказала Наумова.

Помощь таким детям

Психолог отметила, что все опасные факторы необходимо собрать воедино и вовремя выявлять деструктивное поведение подростков.

Специалист предположила, что создание критериев опасного поведения школьников поможет своевременно оказать подросткам необходимую помощь и поддержку.

— Я считаю, что нужно составить список четких сигнальных моментов, которые учителя смогут вовремя выявить и сообщить о них школьному психологу. Однако в большинстве случаев, школьные психологи перегружены. Возможно, после подготовки критериев опасного поведения школьников к работе подключат специалистов из социальных служб. Дети будут получать качественную помощь, а не просто отписку о проделанной работе. К сожалению, именно так происходит на данный момент, — считает Наумова.

Причины опасного поведения

Однако эксперт уверена, что в отношении детей не нужно применять крайние меры, такие как отчисление из учебных заведений, а необходимо проводить качественную психотерапию.

— С такими детьми нужно проводить грамотную психологическую проработку и хорошую психотерапию. Также такую работу необходимо вести и с их семьей. Дети не просто так ведут себя агрессивно или деструктивно. У них у самих есть проблемы. Например, они подвергались насилию и теперь хотят отработать свою травму, причинив боль окружающим, — объяснила специалист.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что вызывающее поведение детей часто сигнализирует об их проблемах с самооценкой и реализацией.

— Если дети ведут себя вызывающе, например приносят алкогольные напитки в школу, значит, они хотят привлечь внимание педагогов и сверстников к своей личности. Такое поведение позволяет повысить свой статус. Это значит, что у детей есть проблемы с самооценкой и самореализацией, — отметила психолог.

По словам специалиста, дети-лидеры, которые не могут выделиться успехами в учебе, зачастую специально совершают плохие поступки, чтобы самоутвердиться.

— Некоторые неуспешные подростки хотят быть в кругу внимания, но плохо учатся. Соответственно, когда такой ребенок растет и понимает, что хорошими делами он прославиться не может, то подключаются опасные факторы. С ними нужно особенно внимательно работать, чтобы вовремя выявить качества их характера и направить на хорошие общественные поступки, — объяснила Наумова.