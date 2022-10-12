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«Так и не научились любить»: психолог рассказал, стоит ли прощать жестоких родителей

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Так и не научились любить»: психолог рассказал, стоит ли прощать жестоких родителей
Фото: Pexels

Многим взрослым людям не дают строить свою жизнь обиды на родителей. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у семейного психолога Алексея Островского, стоит ли прощать мать и отца за ошибки в воспитании, которые спровоцировали серьезные комплексы у человека во взрослой жизни.

Многие слова и действия родителей сильно влияют на личность ребенка. К сожалению, далеко не всегда в положительную сторону:

— Когда взрослый гражданин начинает осознавать, что самый близкий человек в жизни, а не его злейший враг, зародил в нем сомнения в способности достичь успеха или построить карьеру мечты, возникает большой диссонанс: «Как так? Ведь я ваш сын (или дочь), вы меня привели в этот мир и должны окружать только добром. Причем неважно, сколько при этом мне лет». И тут картина мира рушится, когда человек осознает, что, оказывается, мама и папа случайными фразами и установками превратили его в недееспособную, аморфную и не любящую себя и других личность.

По словам эксперта, принимать такую объективную реальность очень больно, ведь от родных людей ожидаешь только положительного настроя и поддержки:

— Подросток или уже взрослый человек начинает осознавать: если по отношению ко мне так негативно настроены самые близкие люди, то чего же мне ожидать от недругов? И эти мысли загоняют вас в футляр, вы прячетесь от мира, у вас возникает в голове много сомнений. Любые мечты — открыть свой бизнес, уехать жить за границу или путешествовать — начинают казаться нереальными, так как сидят в голове фразы отца: «Ты ни на что не способен».

Эксперт предупреждает, что все жизненные установки родителей и окружающего общества ребенок впитывает до трех–четырех лет, а к пяти годам он абсолютно способен анализировать многие наставления. Но в связи с отсутствием жизненного опыта не может до конца понять, во благо ему мать с отцом рекомендуют что-то или нет:

— Есть прекрасная фраза — «благими намерениями родителей устлана дорога в ад». Я привел этот пример для того, чтобы объяснить, почему многие дети, которым больше 20 лет, не могут найти себя. Потому что некоторые родители не давали им быть самостоятельными, проявляли гиперзаботу и не видели под этой чрезмерной опекой истинных нужд своего ребенка. Потому он вырастет и даже в 40 лет не сможет понять, что ему нужно и чего он желает от жизни. А с родителей уже нет смысла требовать, так как к тому времени это довольно пожилые люди.

Однако эти примеры далеко не самые ужасные, уточнил эксперт. Куда хуже, когда родители являются абьюзерами.

— Токсичная мать, которая свою дочь называет страшной или толстой, — это тип женщин, о которых говорят: чем дальше от нее, тем лучше. Если ваш родитель принадлежит к такой категории людей и никакие психологические лайфкахи не помогли ей иначе взглянуть на вас, осознать, что вы — самая родная и единственная дочь на этом белом свете, то лучше свести общение к минимуму, — советует эксперт. — В противном случае травмированная из-за такой матери женщина никогда не сможет создать семью, не научится жить в ладу с самой собой и окружающим миром.

А что хуже всего, заметил спикер, что дочь такой женщины, сама того не осознавая, переймет абьюзерские качества матери и начнет их проецировать уже на своих детей и партнера.

По словам эксперта, за каждым человеком остается право прощать таких родных, принимать их или вовсе прекращать с ними общение. Универсального и единого рецепта для всех нет. Поэтому нужно поступать по велению сердца.

— Если вы посещаете психолога или психотерапевта, вам удается прорабатывать травмы и болезненные случаи из вашей жизни, вы понимаете, что поддерживать связь с мамой и папой вам бы все же хотелось, то, наверное, в таком случае есть смысл наводить мосты, — говорит Островский. — Если вы не можете простить родителей за обиды и унижения, буллинг и токсичность, которые они применяли по отношению к вам, и это превратило вашу жизнь в кромешный ад, то крепко задумайтесь: есть ли толк продолжать диалог с людьми, которые вас привели в этот мир, но так и не научились любить.

В заключение эксперт порекомендовал не пытаться менять личность родных, так как это бесполезный процесс, который только усугубит ваши и без того напряженные отношения.

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