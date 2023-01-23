В 2022 году в суды направили дела в отношении 67 распространителей фейков о ВС РФ

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В стране выявили 187 фактов распространения фейков об армии с момента появления статьи в Уголовном кодексе в марте 2022 года. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

— В 2022 году зарегистрировано 187 таких преступлений. Расследованы и направлены в суд уголовные дела о 78 преступлениях в отношении 67 человек, — отметил он.

Также генпрокурор призвал не связывать «динамику публикуемых в интернете» с «ужесточением ответственности за их распространение». В частности, Краснов привел пример с западными СМИ, на которых «введенные уголовно-правовые запреты не будут иметь сдерживающего эффекта», сообщают «Известия».

В начале декабря генпрокурор заявил, что установленный за последние два года ущерб от коррупционных преступлений в стране составил более 100 миллиардов рублей, в 2022 году он превысил 37 миллиардов рублей. По его словам, впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по делам о коррупции превысила размер причиненного ущерба.