Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В 2022 году в суды направили дела в отношении 67 распространителей фейков о ВС РФ

Араз Салехов
Общество
В 2022 году в суды направили дела в отношении 67 распространителей фейков о ВС РФ
Фото: Пресс-служба Госдумы

В стране выявили 187 фактов распространения фейков об армии с момента появления статьи в Уголовном кодексе в марте 2022 года. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

— В 2022 году зарегистрировано 187 таких преступлений. Расследованы и направлены в суд уголовные дела о 78 преступлениях в отношении 67 человек, — отметил он.

Также генпрокурор призвал не связывать «динамику публикуемых в интернете» с «ужесточением ответственности за их распространение». В частности, Краснов привел пример с западными СМИ, на которых «введенные уголовно-правовые запреты не будут иметь сдерживающего эффекта», сообщают «Известия».

В начале декабря генпрокурор заявил, что установленный за последние два года ущерб от коррупционных преступлений в стране составил более 100 миллиардов рублей, в 2022 году он превысил 37 миллиардов рублей. По его словам, впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по делам о коррупции превысила размер причиненного ущерба.

Фейки Армия Россия Игорь Краснов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте