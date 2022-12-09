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Генпрокурор Краснов заявил, что в этом году ущерб от коррупции превысил 37 миллиардов рублей

Юлия Курганова
Общество
Генпрокурор Краснов заявил, что в этом году ущерб от коррупции превысил 37 миллиардов рублей
Фото: roscongress/Вячеслав Викторов

Установленный за последние два года ущерб от коррупционных преступлений в стране составил более 100 миллиардов рублей, в этом 2022 году он превысил 37 миллиардов рублей. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Он отметил, что впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по делам о коррупции превысила размер причиненного ущерба.

— Только за девять месяцев этого года размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 миллиарда рублей. Вместе с тем арестовано и изъято имущество на общую сумму более 62,2 миллиарда рублей, и добровольно погашен ущерб в размере 3,5 миллиарда рублей, — рассказал генпрокурор в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что взыскание ущерба от коррупционных преступлений является приоритетом в работе Генеральной прокуратуры.

Правоохранительные органы РФ в этом году выявили факты получения взяток почти на два миллиарда рублей. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Генпрокуратура Коррупция Россия Игорь Краснов
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