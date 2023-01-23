Начался капремонт светодинамического фонтана в парке музея-заповедника «Царицыно»
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капремонта музыкального светодинамического фонтана в парке музея-заповедника «Царицыно» в ЮАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 23 января.
— Этот фонтан пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых достопримечательностей, он был запущен в апреле 2007 года вместе с открытием парка после масштабной реконструкции, — сказал представитель мэрии.
Заммэра уточнил, что в ходе эксплуатации объекта возникли повреждения покрытия парапетов и чаши. Помимо этого, понадобится заменить насосы и прочее оборудование, а также обновить акустическую и электронную системы управления.
Ремонт завершится весной 2023 года к старту сезона фонтанов. Специалисты также обновят гранитную облицовку чаши фонтана, парапетов, лестниц и мощения вокруг гидротехнического сооружения.
Так, рабочим предстоит заменить 35 километров подводного кабеля. Новые системы видеонаблюдения и охранно-пожарную сигнализацию установят на завершающем этапе.
После проведения работ качество работы фонтана улучшится, новое оборудование и коммуникации добавят яркости цветов и динамики, подчеркнул Бирюков. Улучшения позволят создавать почти бесконечное количество художественных композиций.
До этого в Москве стартовала сборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала, завершить капитальный ремонт планируется до весны.
Согласно плану работ, замена модулей будет сопровождаться сменой насосного оборудования, форсунок, светильников и так далее. По завершении обновления водная картина фонтанов сможет выдавать полный спектр цветов.