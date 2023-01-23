Начался капремонт светодинамического фонтана в парке музея-заповедника «Царицыно»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капремонта музыкального светодинамического фонтана в парке музея-заповедника «Царицыно» в ЮАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 23 января.

— Этот фонтан пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых достопримечательностей, он был запущен в апреле 2007 года вместе с открытием парка после масштабной реконструкции, — сказал представитель мэрии.

Заммэра уточнил, что в ходе эксплуатации объекта возникли повреждения покрытия парапетов и чаши. Помимо этого, понадобится заменить насосы и прочее оборудование, а также обновить акустическую и электронную системы управления.

Ремонт завершится весной 2023 года к старту сезона фонтанов. Специалисты также обновят гранитную облицовку чаши фонтана, парапетов, лестниц и мощения вокруг гидротехнического сооружения.

Так, рабочим предстоит заменить 35 километров подводного кабеля. Новые системы видеонаблюдения и охранно-пожарную сигнализацию установят на завершающем этапе.

После проведения работ качество работы фонтана улучшится, новое оборудование и коммуникации добавят яркости цветов и динамики, подчеркнул Бирюков. Улучшения позволят создавать почти бесконечное количество художественных композиций.

До этого в Москве стартовала сборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала, завершить капитальный ремонт планируется до весны.

Согласно плану работ, замена модулей будет сопровождаться сменой насосного оборудования, форсунок, светильников и так далее. По завершении обновления водная картина фонтанов сможет выдавать полный спектр цветов.