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«Нас всех позвали»: Галич ответила на критику не попавшей в Дубай Собчак

Александр Афонин
Общество
«Нас всех позвали»: Галич ответила на критику не попавшей в Дубай Собчак
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Недавно в Дубае прошло открытие нового отеля, куда пригласили многих звезд российской эстрады. По мнению журналистки Ксении Собчак, список гостей был составлен очень странно и вызывал недоумение.

Открытие отеля проходило на протяжении двух дней. По словам Собчак, первый день прошел ожидаемо — мероприятие посетили певец Филипп Киркоров и телеведущий Иван Ургант. Однако второй день вызывает вопросы.

— Сегодня же к Бейонсе позвали из русских блогеров Иду Галич и Женю Милову как светского хроникера и журналиста. Как происходит этот выбор неясно, но если бы в ЕГЭ был вопрос: «Что общего у Иды Галич и Миловой», — я теперь знаю ответ, — написала Собчак в своих социальных сетях.

Критика журналистки задела телеведущую Иду Галич. Он не стала оставлять без внимания высказывании Собчак и с издевкой дала свой комментарий.

— Ксения Анатольевна! Родная! У нас общее то, что нас всех позвали, — цитирует Галич StarHit.

До этого Ида Галич впервые за долгое время рассказала об отношениях с телеведущей Анастасией Ивлеевой и раскрыла реальную причину разлада в их общении. По ее словам, первые недопонимания между подругами возникли во время беременности блогерши.

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