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«Не хочу тратить время»: Галич рассказала об отношениях с Ивлеевой

Лала Манушакян
Общество
«Не хочу тратить время»: Галич рассказала об отношениях с Ивлеевой
Фото: YouTube / Скажи Гордеевой (Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом)

Блогерша Ида Галич впервые за долгое время рассказала об отношениях с телеведущей Анастасией Ивлеевой и раскрыла реальную причину разлада в их общении.

— Сейчас практически не общаемся, иногда переписываемся. Раньше я с ней дружила. Неправильно сейчас ворошить — что, как, почему… Я уже в том возрасте, когда мне нужны друзья, приятели, но не хочу тратить время на людей, которые не близки моему сердцу. Если мне не отвечают взаимностью, я тоже не пойду, — призналась Галич.

По ее словам, первые недопонимания между подругами возникли во время беременности блогерши. Помимо этого, Ивлеева вступила в новые любовные отношения, которые встали у нее на первый план и также отразились на их общении, отметила Галич в интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

До этого актер и телеведущий Оскар Кучера негативно высказался в адрес Ивлеевой и назвал ее лидером движения необразованных женщин. По его словам, звезда прославилась только благодаря армии таких же «недалеких» фанатов.

Также блогерша недавно дебютировала в новом сериале «Монастырь» Александра Молочникова, во время съемок которого, по словам режиссера, она испытывала нервный срыв.

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