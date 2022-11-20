Кучера назвал Ивлееву лидером движения невоспитанных и необразованных женщин

Фото: Youtube / Galich Ida

Актер и телеведущий Оскар Кучера раскритиковал блогера Настю Ивлееву, назвав ее лидером движения необразованных женщин. Артист считает, что звезда прославилась только благодаря армии таких же «недалеких» фанатов, так как соответствовала их запросу.

— Мне кажется, она не самый далекий человек, но она суперзвезда. Я посмотрел несколько программ с ней. Понимаю, что в ней есть что-то от сохи: простое, близкое народу, как в Бузовой, — заявил Кучера в интервью на YouTube-канале «Настоящее».

Он полагает, что такие звезды нужны современной публике, раз из года в год пользуются признанием. Более того, они вдохновляют свою аудиторию. Глядя на них, девушки без особых талантов и знаний начинают верить в свой потенциал, высказал мнение актер.

— Смотрят на нее и думают — если она смогла, то и я смогу. У них проекция идет — это лидер нашего движения невоспитанных и необразованных женщин, — сказал Кучера.

Ивлеева в октябре выложила фотографию, в подписи к которой рассказала о преимуществах избыточного веса. Поклонники телеведущей оценили фигуру звезды.