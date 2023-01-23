Сергунина: Партнерами московских коворкинг-центров НКО стали уже две тысячи организаций

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

За 2022 год возможностями столичных коворкинг-центров для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) воспользовались 60 тысяч человек. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В 2022 году услугами коворкинг-центров НКО воспользовались 60 тысяч человек — на 13 процентов больше, чем в 2021 году. Партнерами площадок стали уже две тысячи некоммерческих организаций, — рассказала она.

Заммэра добавила, что посетителям центров доступны рабочие пространства на несколько десятков человек, типография, консультации экспертов, а также информационная поддержка их событий. В каждом центре есть компьютеры и доступ в интернет, залы с мультимедийным оборудованием и зоны для отдыха.

1/2 Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы 2/2 Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Так, в коворкинг-центрах проводят занятия в рамках образовательной программы «НКО Лаб». Участники сами выбирают удобный им формат обучения: курсы повышения квалификации, онлайн-тренинги или семинары, вебинары или мастер-классы.

Кроме того, резиденты могут рассчитывать на консультации юриста и бухгалтера — очно, либо онлайн. Одна из самых популярных услуг — печать полиграфической продукции: листовок, буклетов, приглашений, грамот, блокнотов и даже небольших журналов.

За 2022 год типография напечатала в общей сложности 800 тысяч листов. Для сравнения: в 2018-м данный показатель был в два раза меньше.

До этого сообщалось, что в 2022 году к команде волонтеров старшего поколения присоединилось еще 250 москвичей, благодаря чему их общее число превысило 1,2 тысячи человек.

На данный момент в столице числится свыше 1250 «серебряных» добровольцев. Самому старшему волонтеру уже исполнилось 84 года.