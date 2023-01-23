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Рогозин заявил, что к покушению на него могут быть причастны спецслужбы Запада

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Рогозин заявил, что к покушению на него могут быть причастны спецслужбы Запада
Фото: Роскосмос

Группу экспертов «Царские волки» могли обстрелять в Донецке западные спецслужбы. Об этом в понедельник, 23 января, заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, возглавляющий группу экспертов и раненый при обстреле.

— Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской, и не только украинской. Возможно, там еще и западные спецслужбы помогали, — цитирует его РИА Новости.

Напомним, что ранение было получено в результате обстрела украинскими войсками Ленинского района Донецка. По словам Рогозина, в городе было обстреляно место проживания группы военных советников.

Операция Рогозина прошла 26 декабря в одной из больниц Московского региона. Медики извлекли осколок украинского боеприпаса в области шейного позвонка.

29 декабря Дмитрий Рогозин опубликовал свое первое фото после прошедшей операции, которая была вызвана ранением, полученным в ходе обстрела с украинской стороны. Сидя в больничной палате, одну руку он поднял вверх, зажав кулак.

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