Путин заявил, что ЕАЭС может стать мощным полюсом многополярного мира

Фото: Администрация президента РФ

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может стать одним из мощных и самодостаточных центров нового многополярного мира. Об этом в понедельник, 23 января, заявил президент России Владимир Путин.

— Очевидно, что у Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству с ЕАЭС независимых государств, — отметил он.

Глава государства добавил, что в ходе сотрудничества стороны будут делать все возможное для глубинной интеграции на всех направлениях — в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах, сообщает сайт Кремля.

В Астане прошел саммит с участием лидеров азиатских и евразийских государств. На одном из мероприятий форума президент России Владимир Путин заявил, что в Азии «крепнут новые центры силы». О влиянии региона на формирование нового миропорядка и движении нашей страны на Восток «Вечерней Москве» рассказал профессор, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.