«Запад опомнится, а мы потерпим»: Потанин рассказал о летнем отпуске на Волге

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Российский предприниматель Владимир Потанин в понедельник, 23 января, рассказал о своем летнем отпуске, который провел в поездке на теплоходе по Волге.

— Зашло отлично. Детей приучил к тому, чем сам занимался. Поэтому я думаю, что потерпим. Там (на Западе) они опомнятся, а мы потерпим, — цитирует его РБК.

До этого бизнесмен заявил, что у России с 1917 года есть «прививка» от конфискации активов. По мнению предпринимателя, конфискация российских активов является «скрытой или явной формой воровства». Западные страны построили общество на определенных ценностях, ключевым фактором которого считалось уважение частной собственности, однако теперь они это разрушают.

В середине декабря 2022 года США ввели персональные санкции против российского бизнесмена, главы горно-металлургической компании «Норникель» Владимира Потанина и первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Уточняется, что «Норникель» и банк «Тинькофф», которыми владеет Потанин, под американские санкции не попали. Помимо этого, Вашингтон вводит ограничительные меры против ряда российских губернаторов, их родных, а также членов совета директоров РЖД и властей новых регионов России.