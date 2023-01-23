Потанин заявил, что Россия была готова к конфискации активов с 1917 года

Фото: Администрация президента РФ

У России с 1917 года есть «прививка» от конфискации активов. Об этом в понедельник, 23 января, заявил российский бизнесмен Владимир Потанин.

— Мы свою прививку уже получили в 1917 году. Неуважение к личным свободам людей и праву собственности привело по совокупности к плохим последствиям, — отметил он.

По мнению предпринимателя, конфискация российских активов является «скрытой или явной формой воровства». Западные страны построили общество на определенных ценностях, ключевым фактором которого считалось уважение частной собственности, однако теперь они это разрушают, цитирует Потанина РБК.

22 декабря прошлого года Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.

19 января зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что передача конфискованных активов Украине несет за собой серьезные последствия, в частности финансовый кризис. По его словам, многие европейские чиновники понимают риски таких решений, однако продолжают мотивировать таким образом Украину «бороться до последнего».