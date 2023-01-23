В парламенте Крыма пообещали не национализировать собственность украинцев

Фото: Unsplash

Правительство не собирается проводить национализацию собственности простых украинцев в Крыму, все законно купленные активны тронуты не будут. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в понедельник, 23 января.

— Нет целей забрать все имущество у украинцев. Мы понимаем, что многие простые люди зарабатывали деньги честным трудом и здесь их вложили — к примеру, в квартиру для отдыха. Поэтому все, что куплено законно, никаких проблем нет и не будет, — сказал Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

Глава парламента добавил, что изъятие активов коснется только тех граждан Украины, которые были ответственны за преступления в отношении армии России и мирного населения.

О планах провести национализацию украинского имущества стало известно еще в ноябре прошлого года. Тогда Владимир Константинов сообщил, что крымский парламент принял решение об изъятии активов украинских олигархов, связанных с Киевом.

Позже глава регионального парламента сообщил, что также под национализацию попадут земельные участки, принадлежащие украинским олигархам и бизнесменам.