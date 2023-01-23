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«Одна на миллион»: скончалась звездный парикмахер Долорес Кондрашова

Араз Салехов
Общество
«Одна на миллион»: скончалась звездный парикмахер Долорес Кондрашова
Фото: Pexels

Один из самых известных парикмахеров в СССР и России Долорес Кондрашова скончалась в возрасте 86-ти лет. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила телеведущая Оксана Пушкина.

— Великая женщина — парикмахерское ремесло превратила в искусство! Создала империю красоты в нашей стране! Она была одной из первых героинь моего «Женского взгляда» и стала очень родным человеком. Одна на миллион! Четверть века нас связывала крепкая дружба! Долорес Кондрашова ушла. Навсегда. Горе, — сказала она.

При этом Пушкина не стала называть причину смерти, в связи с утратой ее подписчики выразили соболезнования семье Долорес Гургеновны.

Долорес Кондрашова родилась 24 ноября 1936 года в семье директора концертно-театрального объединения Баку Гургена Тертеряна. После смерти отца вместе с матерью и сестрой приехала в Москву. Здесь она увлеклась и посвятила себя парикмахерскому искусству.

К слову, в 2020 году парикмахер потеряла супруга, сценариста и режиссера Иосифа Гольдмана, с которым прожил в браке много лет.

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