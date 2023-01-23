Рябков назвал заявления о поставках Украине ракет ATACMS психологической войной

Фото: МИД РФ

Заявление правительства США о планах передать Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS представляют собой элементы психологической войны. Об этом в понедельник, 23 января, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

— Это элемент психологической войны. В свою очередь психологическая война — это часть не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России, — сказал он.

Замглавы МИД добавил, что такими заявлениями страны Запада пытаются добиться дальнейшей эскалации конфликта. При подобном исходе событий последствия предсказать практически невозможно, о чем Россия неоднократно предупреждала. Несмотря на это, западные политики продолжают игнорировать возможные риски, передает РИА Новости.

С инициативой передачи ракет ATACMS накануне выступил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол. Он предложил передать Украине данные снаряды для нанесения ударов по Крыму.