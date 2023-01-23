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Серийного живодера отправили в колонию на два с половиной года

Степан Жирнов
Происшествия
Серийного живодера отправили в колонию на два с половиной года
Фото: Пресс-служба Черемушкинского суда
Москва, Калужско-Рижская линия, метро Новые Черёмушки Карта всех событий

Черемушкинский районный суд отправил серийного убийцу уличных кошек Олега Кривякова в колонию. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 23 января.

Мужчину признали виновным по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Хулиганство». В колонии-поселении осужденный проведет два года и шесть месяцев.

Видео: Пресс-служба Черемушкинского суда

Известно, что зимой 2021 года мужчина устроил незаконный отстрел бродячих кошек в районе станции метро «Новые Черемушки». Свои преступления злоумышленник мотивировал заботой об эпидемиологической обстановке.

Другого живодера отправили за решетку после того, как он выкинул домашнего питомца из окна. Житель уральского города Березовский осужден на год и восемь месяцев колонии строгого режима за жестокое обращение с животными.

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