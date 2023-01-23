«Группа повышенного риска»: чем опасно одновременное заражение ОРВИ, гриппом и коронавирусом

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Врачи предупреждают о риске одновременно заразиться сразу тремя инфекциями — гриппом, коронавирусом и ОРВИ. О том, насколько это опасно, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Как объяснила специалист, человек действительно может заразиться несколькими вирусами одномоментно.

— В этом нет ничего удивительного. Например, факты заражения коронавирусом и гриппом выявляют с начала пандемии. В целом вероятность одномоментного заражения на сегодняшний день не всегда говорит об обязательном увеличении рисков развития неблагоприятных последствий для пациента. Однако это не значит, что их нет. Например, если человек болеет гриппом и респираторно-вирусной инфекцией, то это сочетание значительно ухудшает его состояние, — предупредила Мескина.

По ее мнению, одновременное заражение может спровоцировать бактериальные осложнения.

— Безусловно, одновременное течение трех инфекций хуже, чем заражение только одной. Грипп часто дает бактериальные осложнения. Если у пациентов с коронавирусом обнаруживают еще и грипп, то они сразу попадают в группу повышенного риска осложнений. Например, у них может развиться воспаление уха, пневмонии, поражение почек и сердца, — рассказала инфекционист.

По словам медика, лечение пациентов с гриппом, коронавирусом и ОРВИ будет назначено, исходя из особенностей организма и течения каждого заболевания.

— Все будет определяться из конкретной ситуации. Сочетание этих инфекций может протекать довольно легко. Если человек здоров, то никаких серьезных подходов к лечению ему не потребуется. Врачи будут оценивать его клиническое состояние и наличие сопутствующих заболеваний и переносимость препаратов, — объяснила Мескина.

На данный момент нет точных данных о том, может ли тройная совокупность вирусов повышать вероятность летального исхода. Вирус гриппа и коронавирус сильно видоизменились. Сейчас можно говорить о некой неопределенности в этой области, подытожила Мескина.