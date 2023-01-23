Ефимов: Москва заключила 89 договоров аренды под реализацию МаИП в 2022 году

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В 2022 году для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) городское правительство заключило 89 договоров аренды земельных участков общей площадью более 168 гектаров. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Срок аренды составляет пять лет, за это время инвесторы возведут 20 школ и детских садов, восемь спорткомплексов, а также промышленные предприятия, многофункциональные центры, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, — сказал он.

Земли для МаИП предоставляют сроком на пять лет без торгов, напомнил заммэра. Этот механизм поддержки действует с 2016 года, особый акцент делается на создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в экономику города.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в 2022 году для размещения многофункциональных центров выделили 25 гектаров земли, для школ и детских садов — 23 гектара, для спортивных комплексов предусмотрено еще 12 гектаров, для транспортных проектов — более 11 гектаров земельных участков.

Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что в рамках антикризисной поддержки бизнеса с марта 2022 года землю для развития промышленных объектов начали предоставлять по ставке один рубль в год.

До этого Ефимов сообщил, что в 2022 году руководство города предоставило промышленным комплексам и технопаркам льготы на аренду земли в размере более 30 миллионов рублей. Скидка представляет собой одну из мер поддержки, которую Москва реализует с 2016 года, в отношении промышленных предприятий.