Эксперт по коммерческой недвижимости оценил доходность апартаментов

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Эксперт по коммерческой недвижимости Даниил Торопов рассказал, почему инвесторы, приобретавшие апартаменты, не получили ожидаемой прибыли, а также при каком условии доход все-таки можно увеличить.

Эксперт подчеркнул, что инвесторам нужно хорошо подумать, прежде чем покупать апартаменты, просчитать все заранее.

— И управляющей компании надо платить, и другие расходы нести. Ожидание и реальность сильно отличаются. Есть хорошие примеры, когда на этапе продажи компанией заявлялась какая-то гарантированная доходность, а потом эта УК банкротилась. Инвестору нужно трезво оценить ситуацию на будущее, — подчеркнул эксперт в комментарии «Невским новостям».

Спрос на апартаменты в том или ином комплексе будет зависеть от того, уверен специалист, насколько УК зарекомендует себя и предложит интересные условия. Немаловажное значение при выборе апартаментов или отдельной квартиры играет и стоимость жилищно-коммунальных услуг. Эксперт уточнил, что стоимость коммунальных услуг в апартаментах значительно выше, и это тоже съедает часть прибыли.

Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что можно получать пассивный доход, если сдавать в аренду недвижимость, передает Nation news.

Риелтор Олег Бендриков заявил «Вечерней Москве», что спрос на жилье в Москве упал, однако многие собственники все еще надеются продать квартиру по цене выше рыночной.