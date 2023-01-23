ГИБДД привлекла к ответственности более 139 тысяч должников по штрафам в 2022 году

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За 2022 год в столице сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 139,1 тысячи нарушителей, которые не платили штрафы за нарушение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 23 января.

По данным ведомства, почти 82 тысячи граждан при этом имели более 50 неоплаченных в срок штрафов за нарушения ПДД. В отношении всех должников были составлены протоколы по статье «Уклонение от исполнения административного наказания» КоАП РФ. Нарушителям грозит удвоение штрафов либо арест до 15 суток, либо до 50 часов обязательных работ.

Ранее пресс-служба ГИБДД сообщила, что за прошедший год более 70 тысяч москвичей нарушили правила перевозки малолетних детей в транспорте.