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Пьяный мужчина напал в ресторане на полицейских на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяный мужчина напал в ресторане на полицейских на северо-востоке Москвы
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Мужчина, отдыхавший в ресторане на северо-востоке Москвы, напал на наряд полиции, который прибыл его задержать. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в понедельник, 23 января.

По данным ведомства, инцидент произошел в одном из столичных ресторанов в воскресенье, 22 января. Посетитель заведения вел себя неподобающе. На место происшествия был вызван наряд полиции. Однако вместо того, чтобы успокоиться, мужчина решил атаковать сотрудников правоохранительных органов.

По данному факту глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении нарушителя уголовное дело, а также выяснить все обстоятельства произошедшего.

Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Другое нападение на сотрудников полиции произошло в Ростовской области. Мужчина, вооруженный пулеметом РПК обстрелял патрульную машину и ранил одного сотрудника правоохранительных органов. Вскоре злоумышленника задержали и арестовали.

Следственный комитет Москва Полиция Уголовные дела Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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