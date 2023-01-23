Еще 36 мусорных заводов заработали в России в 2022 году

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36 объектов по обращению с отходами ввели в эксплуатацию в 2022 году в 27 субъектах Российской Федерации общей мощностью обработки 3,3 миллиона тонн ТКО в год и утилизации порядка 661 тысячи тонн ТКО, передает «360».

Всего с 2019 года введено 211 объектов обращения с ТКО, в числе которых 122 объекта обработки отходов, 49 — утилизации, 10 — размещения, 30 — комплексных. Общий объем инвестиций, привлеченных в отрасль с 2019 по 2022 год, составил более 107 миллиардов рублей.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что, несмотря на сложные внешнеполитические условия, темпы развития отрасли по сравнению с предыдущими периодами не снижаются. При этом сумма привлеченных средств в 2022 году составила более 29 миллиардов рублей, или 27 процентов всего объема инвестиций, направленных в отрасль за последние четыре года.

Ранее стало известно, что новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях устанавливают штрафные санкции для водителей, выкидывающих мусор из окон своих автомобилей. Фиксировать правонарушения будут дорожные камеры, передает Nation news.

До этого в РЭО сообщили, что всего восемьдесят предприятий по переработке шин действуют в России, их мощности позволяют переработать всего треть образующихся отходов автомобильных покрышек.