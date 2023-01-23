Взрыв произошел на металлургическом заводе «Молирен» в Подмосковье

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Московская область, городской округ Шатура, Рошаль, улица 2-й Пятилетки Карта всех событий

На гидрометаллургическом заводе «Молирен» в городском округе Шатура произошел взрыв. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в понедельник, 23 января.

По данным ведомства, пожар произошел в доме № 3а на улице 2-й Пятилетки в городе Рошаль. На предприятии загорелась алюминиевая пыль, в результате чего произошел хлопок и последующее возгорание. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Для ликвидации последствий были привлечены 64 человека и 20 единиц техники. Специалисты смогли локализовать огонь в 11:23.

По данным МЧС, в результате пожара пострадал один человек. Он был госпитализирован.

Другой пожар произошел в торговом центре «Пятница» на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Из горящего здания была проведена эвакуация. Сообщений о пострадавших не поступало.