Пожар потушили в торговом центре «Пятница» на северо-западе столицы

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Москва, Пятницкое шоссе, 3 Карта всех событий

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в торговом центре «Пятница» на северо-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 23 января, сообщил источник в экстренных службах.

— Возгорание ликвидировано, — рассказал источник.

До этого сообщалось, что пожар произошел на складе в торговом центре «Пятница» на северо-западе столицы. Торговый центр расположен на Пятницком шоссе, 3. Была проведена эвакуация. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

21 января из-за короткого замыкания из торгового центра «Алфавит» в Северном Бутове эвакуировали около 100 человек. Поводом для эвакуации стал густой черный дым, выходивший из вытяжки объекта. Вскоре специалистам удалось выяснить, что это произошло из-за короткого замыкания с последующим горением. Пожар был ликвидирован на площади в четыре квадратных метра.