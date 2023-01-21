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Около 100 человек эвакуировали из ТЦ на юго-западе Москвы

Василий Плиткин
Происшествия
Около 100 человек эвакуировали из ТЦ на юго-западе Москвы
Фото: МЧС
Москва, Куликовская улица, 6 Карта всех событий

Из-за короткого замыкания из торгового центра «Алфавит» в Северном Бутове эвакуировали около 100 человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 21 января.

Поводом для эвакуации стал густой черный дым, выходивший из вытяжки объекта. Вскоре специалистам удалось выяснить, что это произошло из-за короткого замыкания с последующим горением. Пожар был ликвидирован на площади в четыре квадратных метра.

17 января посетителей торгового центра «Речной» в САО срочно эвакуировали из-за угрозы взрыва. Всего из здания торгового центра вывели 400 человек. Вскоре стало известно, что угроза оказалась ложной.

Недавно из этого же торгового центра уже проводили эвакуацию людей из-за угрозы взрыва. После этого здание ТЦ проверили кинологи на наличие взрывных устройств.

Район Северное Бутово Москва Эвакуация
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