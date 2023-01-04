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Около 800 человек эвакуировали из ТЦ «Речной» из-за угрозы взрыва

Евгений Белоусов
Происшествия
Около 800 человек эвакуировали из ТЦ «Речной» из-за угрозы взрыва
Фото: Pixabay
Москва, Фестивальная улица, 2Б Карта всех событий

Из торгового центра «Речной» на севере Москвы эвакуировали около 800 человек. Об этом стало известно в среду, 4 января.

Эвакуация была проведена из-за угрозы взрыва в здании торгового центра. Сейчас ТЦ «Речной» проверяют кинологи на наличие взрывных устройств, передает со ссылкой на источник в МЧС по городу ТАСС.

До этого сообщалось о срочной эвакуации посетителей торгового центра «МЕГА Белая Дача». Как сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий, сотрудники МЧС и пожарные окружили здание и попросили посетителей не подходить к нему слишком близко.

До этого, в конце ноября прошедшего года, в подмосковном Дмитрове загорелся торговый центр «Альбатрос». По информации подмосковного МЧС, возгорание произошло в понедельник, 28 ноября, в 16:26 на третьем этаже торгового центра на улице Профессиональной в доме № 5в.

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