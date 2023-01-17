Около 400 посетителей ТЦ «Речной» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, Фестивальная улица, 2Б Карта всех событий

Посетителей торгового центра «Речной» в САО срочно эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 17 января, сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника «ВМ», из здания торгового центра эвакуировали 400 человек. Вскоре стало известно, что угроза оказалась ложной.

Недавно из этого же торгового центра уже проводили эвакуацию людей из-за угрозы взрыва. После этого здание ТЦ проверили кинологи на наличие взрывных устройств.

До этого сообщалось о срочной эвакуации посетителей торгового центра «МЕГА Белая Дача». Как сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий, сотрудники МЧС и пожарные окружили здание и попросили посетителей не подходить к нему слишком близко.