Склад загорелся в торговом центре «Пятница» на северо-западе Москвы

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Москва, Пятницкое шоссе, 3 Карта всех событий

Пожар произошел на складе в торговом центре «Пятница» на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 23 января, сообщил источник в экстренных службах.

Торговый центр расположен на Пятницком шоссе, 3.

— Проведена эвакуация, — рассказал источник «ВМ».

Площадь возгорания составляет 15 квадратных метров.

21 января из-за короткого замыкания из торгового центра «Алфавит» в Северном Бутове эвакуировали около 100 человек. Поводом для эвакуации стал густой черный дым, выходивший из вытяжки объекта. Вскоре специалистам удалось выяснить, что это произошло из-за короткого замыкания с последующим горением. Пожар был ликвидирован на площади в четыре квадратных метра.

17 января посетителей торгового центра «Речной» в САО срочно эвакуировали из-за угрозы взрыва. Всего из здания торгового центра вывели 400 человек. Вскоре стало известно, что угроза оказалась ложной.