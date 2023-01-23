ФСБ России предотвратила теракт спецслужб Украины на Северном Кавказе

Фото: depositphotos

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в одном из городов Северного Кавказа, который планировался по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства в понедельник, 23 января.

В процессе работы был задержан гражданин России, являющийся «сторонником националистической идеологии». В ходе обысков у него обнаружили средства, которыми планировалось совершить теракт. Задержанный подтвердил свою вину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По предварительным данным, целью злоумышленников была атака на сотрудников полиции, передает РБК.

До этого сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении гражданина США, подозреваемого в шпионаже. По информации ведомства, американец занимался сбором информации, касающейся биологической тематики.