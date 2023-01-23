Более 2,5 миллиона анализов качества московской воды проведено в 2022 году

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Свыше 2,5 миллиона анализов качества столичной воды было проведено в минувшем году. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

— В настоящее время состояние водопроводной воды на всех этапах пути к потребителю анализируется по 184 показателям, всего за прошлый год было проведено свыше 2,5 миллиона различных исследований, — отметил он.

По его словам, контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов. Как уточняется, на ежедневной основе город потребляет почти три миллиона кубометров воды. При этом в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей, заявил заммэра.

В начале декабря Бирюков заявил, что осенью 2022 года воздух в Москве был чище, нежели год назад, за счет ветра и обильных осадков. По его словам, данные автоматических станций контроля загрязнения атмосферы свидетельствуют о том, что в период с сентября по ноябрь зафиксированные в столице средние концентрации взвешенных веществ РМ10 были на 16 процентов ниже, нежели в 2021 году. При этом концентрации РМ2,5 сократились на 18 процентов.