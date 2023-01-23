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Приметы и советы

Верблюд убил сторожа охотничьей базы в Омской области

Степан Жирнов
Происшествия
Верблюд убил сторожа охотничьей базы в Омской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Омской области

Одомашненный верблюд в Омской области убил охранника охотничьей базы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области в понедельник, 23 января.

По данным ведомства, трагедия произошла недалеко от деревни Приозерки Тюкалинского района 21 января. Сторож должен был перегнать верблюдов, которых разводят на территории организации, в загон. Одно из животных оказало сопротивление и напало на 51-летнего мужчину.

Верблюд убил сторожа охотничьей базы в Омской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Омской области

В результате нападения работник получил травмы и был госпитализирован. Позже он скончался в медицинском учреждении.

По данному факту прокуратура проводит проверку, в рамках которой даст оценку уровню безопасности труда на охотничьей базе, а также условиям содержания животных.

— По результатам мероприятия в случае необходимости будут применены меры прокурорского реагирования, — резюмировали в ведомстве.

Также по факту гибели мужчины была организована процессуальная проверка, ход и результаты которой также контролируются прокуратурой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Другой случай нападения животных на человека произошел в подмосковном Дмитрове. Бродячие собаки покусали ребенка. Мальчика госпитализировали с ранениями правой голени и левого бедра.

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