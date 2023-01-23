Верблюд убил сторожа охотничьей базы в Омской области
Одомашненный верблюд в Омской области убил охранника охотничьей базы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области в понедельник, 23 января.
По данным ведомства, трагедия произошла недалеко от деревни Приозерки Тюкалинского района 21 января. Сторож должен был перегнать верблюдов, которых разводят на территории организации, в загон. Одно из животных оказало сопротивление и напало на 51-летнего мужчину.
В результате нападения работник получил травмы и был госпитализирован. Позже он скончался в медицинском учреждении.
По данному факту прокуратура проводит проверку, в рамках которой даст оценку уровню безопасности труда на охотничьей базе, а также условиям содержания животных.
— По результатам мероприятия в случае необходимости будут применены меры прокурорского реагирования, — резюмировали в ведомстве.
Также по факту гибели мужчины была организована процессуальная проверка, ход и результаты которой также контролируются прокуратурой, сообщили в пресс-службе ведомства.
Другой случай нападения животных на человека произошел в подмосковном Дмитрове. Бродячие собаки покусали ребенка. Мальчика госпитализировали с ранениями правой голени и левого бедра.