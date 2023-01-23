Эксперты рассказали, как правильно оказать помощь при переохлаждении

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Медики отмечают, что при переохлаждении важно быстро, а самое главное, правильно оказать первую помощь.

Для начала нужно разместить пострадавшего в теплом месте. Снять заледеневшую влажную одежду. Далее необходимо быстро согреть человека. Для этого можно набрать теплую ванну или приложить компрессы к шее, груди или паху, но не к конечностям. Также можно использовать грелки, одеяла, бутылки с теплой водой.

После ванны необходимо тщательно укутать пострадавшего и дать ему теплое питье и что-то сладкое. Подойдет чай, молоко или кисель: они помогут улучшить кровообращение в организме. Нельзя давать пострадавшему алкогольные напитки или кофе: они способствуют резкому расширению кровеносных сосудов, что чревато их разрывами, внутренними кровоизлияниями и нарушением работы сердца, передает Общественная служба новостей.

До этого терапевт Инна Бобыкина предупредила, что при переохлаждении нельзя применять спирт, снег и горячую воду. Все эти три способа являются широко распространенными мифами, передает Царьград.

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