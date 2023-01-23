«Его сильно держат за одно место»: Панин прокомментировал увольнение Назарова из театра

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Увольнение актера Дмитрия Назарова из МХТ имени А. П. Чехова вызвало широкий резонанс среди публики. Ситуацию не обошел стороной и его коллега по цеху Алексей Панин, который раскритиковал решение художественного руководителя театра Константина Хабенского.

— Костя Хабенский уволил Назарова из театра. Как это можно объяснить? Я не знаю… Надо быть абсолютным мерзавцем, чтобы так себя повести. Константин находится во главе театра МХТ, видимо, его сильно держат за одно место… Либо ему так выгодно, — цитирует Панина StarHit.

Об увольнении Дмитрия Назарова до этого сообщил ряд СМИ. Как утверждалось, причиной такого решения стали критические высказывания актера на тему политики.

Позже артист рассказал, что был удивлен новостью о своем увольнении. По его словам, он сам ничего не знал об этом, а разговора с Хабенским не было.

17 января имя Назарова и роли, которые он исполнял, были удалены из анонсов постановок МХТ имени А. П. Чехова. По информации СМИ, актер рассчитывает покинуть страну, но официального заявления не было.