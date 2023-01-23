На улицах Железногорска Красноярского края разгуливает мужчина с винтовкой. Видео

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Железногорске Красноярского края заметили гуляющего вооруженного мужчину. Местных жителей призвали оставаться дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Красноярского края в понедельник, 23 января.

По предварительным данным, подозрительный мужчина с ружьем был замечен на Школьной улице. На данный момент на место происшествия направлены наряды полиции. Сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском нарушителя спокойствия.

В свою очередь местная мэрия сообщила, что в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило сообщение о вооруженном мужчине. В связи с этим детские сады и школы закрыли свои территории для безопасности детей.

Местными стражами правопорядка организована усиленная охрана школьных и дошкольных учреждений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Другая история, связанная с вооруженными людьми, произошла в подмосковном Подольске. В местное отделение полиции прибыли дезертиры из зоны СВО. Мобилизованные жители Калининградской области самовольно покинули военную часть и прибыли в Московскую область в камуфляже и с оружием.