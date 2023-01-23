Живописный ансамбль из пяти башен появится на улице Куусинена

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Москва, улица Куусинена Карта всех событий

На улице Куусинена планируется возведение многофункционального жилого комплекса с детским садом и подземной автостоянкой, состоящего из пяти зданий. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Внимание сразу привлекают две башни, которые держат основные градостроительные оси — улицу Новопесчаную, 3-Песчаную и улицу Куусинена. Структурный графичный атрацитовый фасад башни D2 и латунно-золотистые наклонные плоскости скульптурной башни D1 создают контрастную по архитектуре и силуэту пару, — сказал он.

Общая площадь строений составит порядка 156 тысяч квадратных метров. Комплекс будет оборудован детским садом на 125 мест, а также двухуровневым паркингом на 648 машино-мест. Для обустройства двора был разработан специальный ландшафтный проект.

Руководитель проекта, соучредитель АБ «Остоженка» Валерий Каняшин добавил, что для каждого здания проектом предусмотрены уникальные фасадные решения. Благодаря их оформлению комплекс будет смотреться эффектно даже в пасмурную погоду.

До этого Сергей Кузнецов сообщил, что рядом с электротеатром «Форум» планируется строительство многофункционального жилого комплекса, который представит собой здание-скульптуру. Площадь 13-этажного здания составит 10 тысяч квадратных метров.