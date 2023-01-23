Три человека погибли за прошедшую неделю на дорогах столицы
С 16 по 22 января в ДТП на дорогах столицы погибло три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 23 января.
По данным ведомства, за отчетный период в столице зарегистрировано 122 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло три человека и еще 127 граждан получили ранения. Среди пострадавших — девять детей в возрасте до 16 лет.
Самым распространенным видом ДТП за неделю стал наезд на пешеходов: их инспекторы насчитали целых 65. В 46 процентах случаев аварии происходили в зоне действия специальных переходов.
За отчетный период в Москве произошло 41 столкновение транспортных средств. Также четыре раза автомобили сталкивались с велосипедистами.
Самым аварийным днем на ушедшей неделе стала среда, когда инспекторы зафиксировали 21 ДТП. Меньше всего столкновений произошло в воскресенье: всего 13.
Количество аварий в городе за прошедшую неделю выросло. В период с 9 по 15 января в Москве произошло только 86 ДТП.